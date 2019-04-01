الاتحاد الأوروبي يعاقب دينامو زغرب ودينامو كييف وتشيلسي

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه عاقب نادي "دينامو زغرب" الكرواتي، بخوض مباراته التالية على أرضه في أوروبا دون جمهور، بعد تصرفات عنصرية من مشجعيه في مباراة بالدوري الأوروبي أمام نادي بنفيكا البرتغالي.



كما غرم الاتحاد الأوروبي بطل كرواتيا 20 ألف يورو (22 ألف دولار) بسبب تلك الواقعة، إضافة إلى 47 ألف يورو بسبب إشعال جماهيره الألعاب النارية وإلقائها في الملعب.



وفاز دينامو زغرب بتلك المباراة في دور الـ 16 للدوري الأوروبي على أرضه 1- 0، لكنه خسر 3- 0 إيابا بعد وقت إضافي في لشبونة ليودع البطولة.



وعاقب الاتحاد الأوروبي نادي دينامو كييف بإغلاق قطاع من مدرجاته في مباراته التالية على أرضه في أوروبا، عقب اجتياح جماهيره أرض الملعب في مواجهة ضيفه أولمبياكوس اليوناني في فبراير الماضي. وقال الاتحاد الأوروبي إن الجماهير أشعلت ألعابا نارية وألقت مقذوفات.



وتم تغريم مالمو وتشيلسي 58 ألف يورو و13 ألف يورو على الترتيب، عقب أحداث شهدتها مباراتهما في دور الـ 32 من الدوري الأوروبي في فبراير الماضي.