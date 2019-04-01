الذهب يغلق على انخفاض مع تراجع مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي

انخفضت أسعار الذهب في ختام تعاملات الإثنين بضغطٍ من مكاسب الأسهم الأمريكية عقب بيانات اقتصادية متفائلة من الصين والولايات المتحدة، قللت مخاوف تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.



وعند الإغلاق، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو بنحو 4.30 دولار أو 0.3% إلى 1294.20 دولار للأوقية.



وفي غضون ذلك، استقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية – عند 97.27 نقطة في تمام الساعة 08:44 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وارتفع مؤشر "آي إس إم" لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي إلى 55.3 نقطة خلال مارس، كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي "كايكسين ماركيت" في الصين إلى 50.8 نقطة الشهر الماضي بعد ثلاثة أشهر من الانكماش.