الجيش الأمريكي: تم توجيه 8 ضربات جوية لـ"القاعدة" في اليمن منذ بداية العام

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الجيش الأمريكي وجه 8 ضربات جوية لتنظيم "القاعدة" الإرهابي في اليمن منذ بداية العام الجاري.



وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان نقلته صحيفة "هيل" الأمريكية - أن ست ضربات تم توجيهها ضد تنظيم "القاعدة" خلال شهر مارس الماضي في محافظة البيضاء اليمنية، فيما وُجهت ضربتان أخريين خلال شهر يناير الماضي في محافظتي البيضاء ومأرب، ولم يوضح البيان أي تفاصيل عن الضربات الجوية ولا نتائجها.



وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية إيرل براون: "بالتنسيق مع الحكومة اليمنية تواصل القوات الأمريكية دعم عمليات مكافحة الإرهاب الجارية ضد تنظيمي القاعدة وداعش لتعطيل وتدمير جهود المسلحين المتآمرين لشن هجمات في المنطقة".



يُشار إلى أن العمليات العسكرية الأمريكية ضد القاعدة وداعش في اليمن منفصلة عن الدعم الأمريكي للتحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في الحرب اليمنية ضد المتمردين الحوثيين.