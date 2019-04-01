الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية على الحدود مع المكسيك

وجهت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كيرستين نيلسن، بالإسراع بنشر 750 عنصرا إضافيا من حرس الحدود على الحدود مع المكسيك.



وجاء في بيان لوزارة الأمن الداخلي: "على هيئة حرس الحدود الإسراع بنقل موظفيها إلى المناطق الحدودية التي تشملها حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".



ونص البيان على أن الهيئة أيضا عليها تحديد ما إذا كان من الضروري زيادة عدد الأفراد على الحدود، وإبلاغ نيلسن في حال دعت الضرورة إلى نشر أكثر من ألفي عنصر على الحدود.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن يوم 29 مارس الماضي، عزمه إغلاق الحدود مع المكسيك هذا الأسبوع في حال لم تتخذ سلطاتها إجراءات لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.