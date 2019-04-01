المصري يتدرب على فترتين استعدادًا للزمالك

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته اليومية استعدادًا لمباراته المقبلة مع فريق الزمالك في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز والمقرر إقامتها أحد يومي الأربعاء 10 أو الخميس 11 أبريل الجاري.

وخاض فريق المصري مرانه، اليوم، على فترتين الأولى صباحية وتم خلالها تقسيم الفريق لمجموعتين أدت كل منهما تدريبًا لمدة ساعة واحدة خصصها الجهاز الفني بالكامل للنواحي البدنية التي اشتملت على عدد من تدريبات القوة والتحمل وحرص الجهاز الفني على متابعتها وسط تركيز شديد بهدف رفع نسبة المعدلات البدنية.

وارتكز المران المسائي على النواحي الخططية والتكتيكية وتابعها المدير الفني إيهاب جلال بنفسه رغم إشراف الجهاز المعاون عليها واختتم المران بتقسيمة مصغرة شهدت حماسًا كبيرًا من جميع اللاعبين بغرض لفت أنظار المدير الفني ومحاولة كسب الثقة في دخول التشكيلة الأساسية قبل مباراة الزمالك والتي تشهد عودة الحارس أحمد مسعود بعد انتهاء إيقافه بسبب الإنذار الثالث فيما تشهد غياب الثلاثي فريد شوقي ومحمد صالح ومصطفى سلامة " طيارة " بسبب حصولهم على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب الأخيرة بالدوري.

