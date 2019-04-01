العدل الألمانية تشك في وفاء زوكربيرج بوعوده بشأن فيسبوك

التقت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي، رئيس ومؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرج في العاصمة الألمانية برلين اليوم، وفي أعقاب اللقاء، أعربت الوزيرة الألمانية عن تشككها في وفاء رجل الأعمال الأمريكي بوعوده الخاصة باضطلاع الموقع بالمزيد من المسئولية حيال مستخدميه.

وقالت: "مارك زوكربيرج يقول منذ عام الكثير عن مسئولية فيسبوك حيال المجتمع والديمقراطية والخصوصية لأكثر من ملياري شخص، لكن لا يمكن الإحساس سوى بشيء ضئيل من هذا"، وأضافت أن فيسبوك "خسر الكثير من الثقة من خلال سلوكه (الموقع)".

كان زوكربيرج صرح أمس الأحد، بأن الإنترنت يحتاج إلى قواعد جديدة موحدة عالميا لمنع انتشار خطاب الكراهية وحماية الخصوصية والبيانات ومنع التدخل في الانتخابات.

غير أن بارلي انتقدت مقترحات زوكربيرج وقالت، إن "فيسبوك لديه اليوم كل الإمكانات لضمان أقصى درجة من حماية البيانات للمستخدمين بشكل مستقل عن أي تنظيم حكومي".

وتابعت "أنه وبدلا من ذلك لا يكاد يمر شهر دون أن تظهر فضيحة أمنية جديدة".

كما انتقدت بارلي خطة زوكربيرج الرامية إلى دمج البنية التحتية التقنية لخدمات الدردشة التابعة لفيسبوك، وهي واتس آب وماسنجر وانستجرام، ووصفت هذه الخطة بأنها تمثل تراجعا عن الإعلانات الأصلية، محذرة من أن "دمج هذه الخدمات ينطوي على قضايا قانونية كبيرة تتعلق بالتكتلات وحماية المنافسة".

ولم يتم الإعلان بشكل ملموس عما دار في الحديث بين بارلي وزوكربيرج.

والتقى زوكربيرج في برلين أيضا، انجريت كرامب-كارنباور، زعيمة تحالف المستشارة انجيلا ميركل المسيحي، ونشر أحد مستشاريها صورة للقاء على تويتر وكتب أن اللقاء تطرق إلى قضايا من بينها حقوق البيانات ومسئولية شبكات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى الحماية من التأثير الأجنبي.

يشار إلى أن فيسبوك واجه، خاصة في أعقاب انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، اتهامات بأنها لم تقم بما يكفي لمنع انتشار الأخبار الكاذبة والحملات الإعلامية التي قادتها روسيا في هذه الانتخابات، وهو ما دفع فيسبوك في العام التالي لهذه الانتخابات، لحذف عشرات الآلاف من الحسابات المشبوهة، قبل انتخابات الرئاسة الفرنسية، وانتخابات البرلمان الألماني.

وتعرض موقع "فيس بوك" لانتقادات بسبب مشاركة البيانات الشخصية لملايين المستخدمين بطريقة غير قانونية مع شركة تحليل البيانات البريطانية "كامبريدج أناليتيكا"، التي استخدمت البيانات في عام 2016 لدعم حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وكذلك في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذات العام.