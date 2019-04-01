خروج علي حداد رجل الأعمال المقرب من بوتفليقة من الاحتجاز

خرج رجل الأعمال الجزائري البارز، علي حداد، مساء اليوم الإثنين، من محكمة القالة في الطارف بعد التحقيق معه بتهمة التورط في أعمال فساد.



وأشارت قناة "النهار" الجزائرية، إلى أن الحداد رجل الأعمال المقرب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، مثل أمام وكيل الجمهورية في محكمة القالة، بعدما قضى ليلة في الحجز بأمن دائرة القالة.



وخروج الحداد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات من المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وكان وضع ضمن قائمة رجال الأعمال والشخصيات الممنوعة من مغادرة الجزائر.



وأعلنت مصادر جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيصدر قرارات مهمة خلال ساعات بشأن رجال الأعمال الموقوفين بتهمة التورط في أعمال فساد، من قبل السلطات القضائية والجيش.