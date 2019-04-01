أسهم أوروبا تغلق مرتفعة بفعل بيانات صينية وآمال التجارة

استهلت الأسهم الأوروبية الربع الثاني من العام بأداء قوي اليوم الاثنين، مسجلة أكبر مكسب يومي في شهر ونصف الشهر، مع تعزز شهية المستثمرين للمخاطرة بدعم من بيانات قوية غير متوقعة لنشاط المصانع في الصين ومؤشرات على إحراز تقدم في محادثاتها التجارية مع واشنطن.



وتحول قطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى النمو على غير المتوقع للمرة الأولى في أربعة أشهر.



وقال مجلس الدولة الصيني أمس الأحد إن من المقرر الاستمرار في تعليق فرض رسوم إضافية على واردات السيارات وأجزاء السيارات الأمريكية بعد الأول من أبريل نيسان، في مؤشر على حسن النية.



وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبية مرتفعا 1.2%، مع صعود مؤشر قطاع شركات صناعة السيارات ومورديها 3.3%، محققا أفضل أداء يومي منذ أوائل 2019. وساهم تقدم جميع القطاعات ماعدا اثنين في تعزيز مكاسب المؤشر القياسي بعدما سجل أفضل أداء فصلي له في أربع سنوات.



وساهمت البيانات الصينية في تعويض أثر مسوح أخرى تظهر هبوط مؤشر قطاع الصناعات التحويلية الألماني إلى أدنى مستوياته في 80 شهرا وتسجيل مصانع منطقة اليورو أسوأ أداء شهري في نحو ست سنوات.



وارتفع المؤشر داكس الألماني، الحساس للتطورات التجارية، 1.35%، كما زادت مؤشرات البورصات الأخرى في أوروبا.



ومن بين شركات السيارات، صعد سهم كونتننتال 5.2% في حين زاد سهم دايملر 4.1%.



ومما دعم القطاع أيضا تقرير نشرته بلومبرج يقول إن بيجوالفرنسية وفيات كرايسلر الإيطالية تستطلعان شراكة في أوروبا، مما دفع أسهمهما للصعود 4.2% و2.4 % على الترتيب.



وارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.7%، وكان سهم بنك أوني كريديت الإيطالي من بين الأسهم الأقوى أداء حيث قفز 4.3%.



وسجل مؤشر قطاع الموارد الأساسية أفضل أداء يومي منذ يناير، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يونيو مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية عقب صدور البيانات الصينية.

