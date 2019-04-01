تجديد حبس آية حامد وآخرين بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس آية حامد وآخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف طالبة الأزهر في أسيوط"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والذى تحمل رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.



وتقرر حبس آية حامد، التي أطلقت شائعة اغتصاب وقتل طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط على مواقع التواصل الاجتماعي وأربعة آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة بث إشاعات وأخبار كاذبة، والتى كانت سببا فى نشر الخوف بقلوب المصريين.



وترجع أحداث الواقعة عندما تصدرت فتاة تدعى آية حامد زعمت أنها صحفية ومقيمة بمحافظة الإسكندرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونشرت عددا من الأخبار ومقاطع فيديو وصورا مشوشة ادعت بأنه هجوم وحصار للمدينة الجامعية التابعة لجامعة الأزهر في أسيوط.



وادعت حامد بأنها تعمل صحفية سابقة بجريدة "الدستور"- وتبين أنها ليست عضوا بنقابة صحفيين ولم تعمل بالجريدة يوما ما- اختطاف طالبة تدعى "نورا.ح"، من المدينة الجامعية، واغتصابها في المنطقة الزراعية.