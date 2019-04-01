حزب طلائع الحريات: حكومة بوتفليقة الجديدة "مضيعة للوقت"

أكد رئيس حزب طلائع الحريات الجزائري علي بن فليس، أن الجزائر تعيش الآن تحت قبضة قوى غير دستورية استغلت الفراغ السياسي في البلاد.



وقال رئيس حزب طلائع الحريات، في تصريحات اليوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة التي اعلنت الرئاسة الجزائرية عنها أمس مجرد "مضيعة للوقت"، وذلك وفق قناة "سكاي نيوز".



وأشار ابن فليس إلى أن الشعب الجزائري فرض إرادته لإنهاء نظام الفساد والمفسدين، وذلك تعليقا على التظاهرات التي تشهدها البلاد المطالبة بتغيير النظام السياسي.



وأضاف القيادي الحزبي: "الشعب الجزائري نجح في إسقاط الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة"، متهما في الوقت ذاته المقربون من بوتفليقة بسعيهم لتسيير أمور الدولة بعد استقالة بوتفليقة من منصبه الشهر الجاري.



واعلنت الرئاسة الجزائرية أمس تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة وتضم 27 وزيرا.