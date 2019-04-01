إيهاب فهمي وشيرين سليمان يقدمان افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

اختارات إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الرابعة، الفنان إيهاب فهمي والإعلامية شيرين سليمان، لتقديم حفل الافتتاح الذي يقام الآن داخل قصر ثقافة شرم الشيخ.



وحضر في بداية الافتتاح كل من الفنان محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجانات، والفنان مصطفى شعبان الذي سيتم تكريمه، وأيضا الفنانات ليلى طاهر، وسميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والمهرجان يرأسه المخرج مازن الغرباوي، ومديره التنفيذي الفنانة إنجي البستاوي.



وقال الفنان إيهاب فهمي، في أول كلمة له، إن الدورة تحمل اسم الفنان القدير جورج سيدهم الذي سيتم تكريمه وتتسلم زوجته التكريم.



وصعد المخرج مازن الغرباوي، رئيس المهرجان، وقال في كلمته: "اليوم نحتفل ببداية الدورة الرابعة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وهناك رجال يعشقون أرض مصر يجب توجيه الشكر لهم منهم أصحاب المعالي والفخامة والنجوم وهم كل من اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والفنانة سميحة أيوب والفنان محمد صبحي وأحمد عواض رئيس الهيئة لقصور الثقافة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والمخرج هشام عطوة وعدد كبير من رجال المسرح بالكويت ووجود الرائد المسرحي روجينيو باربا".