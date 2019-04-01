الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا للاتحاد السكندري غدا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم، مرانه الأخير بالإسكندرية في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، غدًا الثلاثاء، في إطار مواجهات الأسبوع الـ27 في بطولة الدوري الممتاز.

وأدى الأهلي مرانًا خفيفًا، وتضمن في بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق على تنفيذ بعض الجمل الفنية التي ينوي تنفيذها خلال مباراة الغد.

فيما شارك حراس المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان مدرب الحراس.

وأكد الجهاز الفني على أن الأمور تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.