أمين الأمم المتحدة يزور مصر

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إلى القاهرة في زيارة تستغرق يومين، حيث كان في استقباله السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وريتشارد ديكتس المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.

ومن المقرر أن يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مشاورات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما يلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للتعبير عن تضامنه والتأكيد على الحاجة لمحاربة آفة كراهية المسلمين (الإسلاموفوبيا) وكل أشكال الكراهية والتعصب.

ووصل الأمين العام إلى القاهرة قادما من تونس، حيث حضر قمة جامعة الدول العربية، التي اختتمت أمس.