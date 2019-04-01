بلال العربي يستأنف تصوير فيلم "المعهودة".. السبت

يستأنف المخرج بلال العربي، يوم السبت المقبل، تصوير أحداث فيلمه الجديد "المعهودة"، بقرية الصباح في محافظة القليوبية.

وقال العربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه لم يتبق له سوى يومي تصوير وينتهي من العمل بشكل كامل، مضيفا أنه سيبدأ عمليات المونتاج والمكساج عقب انتهاء التصوير مباشرة، ليصبح الفيلم جاهزا للعرض بدور السينما خلال الأيام المقبلة.

وأوضح العربي أن قصة الفيلم تدور حول إحدى القرى، التي يحكمها عمدة وزوجته بالحديد والنار، وسط نفور من بعض أهلها، خاصة عزيزة التي قتل نجلها على يد أحد أبناء القرية، وتجسد دورها الفنانة شمس، وتتصاعد الأحداث في محاولة منها للانتقام لأبنها.

الفيلم بطولة شمس وأحمد إبراهيم وعبدالله مشرف وسيد جبر وفتحي سعد وإحسان التركي وعنايات صالح وعيد أبو الحمد ومجدي عبد الحليم ومحمد عشماوي، سيناريو وحوار وإخراج بلال العربي، مخرج مساعد مصطفي الشاهد وبسام إمام وحسام التركي، ومدير التصوير محمود ناجي، وإستايليست طه الزنتي.