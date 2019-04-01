بالصور.. وصول نجوم المسرح المصري والعربي لافتتاح مهرجان شرم الشيخ

وصل عدد كبير من نجوم المسرح المصري والعربي إلى قاعة قصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته الرابعة.



وكان من ضمن الحضور كل من الفنانين سميرة عبدالعزيز، محمد صبحي، مديحة حمدي، مصطفى شعبان، أحمد عبدالعزيز، ليلى طاهر، ناصر عبدالمنعم، محسن منصور، وآخرون.



وحضر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورئيس المهرجان الفنان مازن الغرباوي، وعدد من الجاليات العربية.



ومن المفترض أن يقدم عرض مسرحي من إيطاليا بالافتتاح، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 7 أبريل الجاري.