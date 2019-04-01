أول سيدة تتولى تدريب فريق كرة قدم للرجال في ألمانيا

تولت اينكا جرينجز اللاعبة السابقة في المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، منصب المدير الفني لفريق إس.في شتريلن المنافس بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم للرجال.



وباتت جرينجز 40عاما أول سيدة تتولى تدريب فريق رجال في مسابقات دوري الدرجات الأربع الأولى لكرة القدم بألمانيا، وستتولى المنصب إلى جانب توماس دروتبوم.



ورغم الطموح الكبير لنادي شتريلن، يعاني الفريق حاليا في المركز الثالث عشر بالدوري الألماني المحلي-غرب.



وقال هيرمان تيكلنبرج رئيس النادي قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة مدربته الجديدة اليوم الاثنين "إنني سعيد بقبول اينكا المنصب.



لديها الكثير من الطاقة، ويمكنها أن تشمر عن ساعديها (تبدأ العمل بحماس)."



وقال تيكلنبرج، المتزوج من مارتينا فوس-تيكلنبرك مدربة المنتخب الألماني للسيدات، إنه يعرف جرينجز منذ 20 عاما.



وأوضح تيكلنبرج أنه كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع جرينجز لتولي منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل، لكن النتائج المتواضعة للفريق في لفترة الماضية دفعته لإقالة المدرب ومطالبة جرينجز بتولي منصب المدير الفني.



وشاركت جرينجز في 96 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 1996 و2012 سجلت خلالها 64 هدفا، وتتصدر قائمة أبرز هدافات الدوري الألماني للكرة القدم للسيدات برصيد 314 هدفا، وقد سبق لها تدريب فريق إم.إس.في دويسبورج المنافس في مسابقة دوري الكرة النسائية.