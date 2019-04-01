القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 07:53 م

أول سيدة تتولى تدريب فريق كرة قدم للرجال في ألمانيا

اينكا جرينجز
اينكا جرينجز
dostor.org/2575521

تولت اينكا جرينجز اللاعبة السابقة في المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، منصب المدير الفني لفريق إس.في شتريلن المنافس بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم للرجال.

وباتت جرينجز 40عاما أول سيدة تتولى تدريب فريق رجال في مسابقات دوري الدرجات الأربع الأولى لكرة القدم بألمانيا، وستتولى المنصب إلى جانب توماس دروتبوم.

ورغم الطموح الكبير لنادي شتريلن، يعاني الفريق حاليا في المركز الثالث عشر بالدوري الألماني المحلي-غرب.

وقال هيرمان تيكلنبرج رئيس النادي قبل الحصة التدريبية الأولى للفريق تحت قيادة مدربته الجديدة اليوم الاثنين "إنني سعيد بقبول اينكا المنصب.

لديها الكثير من الطاقة، ويمكنها أن تشمر عن ساعديها (تبدأ العمل بحماس)."

وقال تيكلنبرج، المتزوج من مارتينا فوس-تيكلنبرك مدربة المنتخب الألماني للسيدات، إنه يعرف جرينجز منذ 20 عاما.

وأوضح تيكلنبرج أنه كان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مع جرينجز لتولي منصب مدير الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل، لكن النتائج المتواضعة للفريق في لفترة الماضية دفعته لإقالة المدرب ومطالبة جرينجز بتولي منصب المدير الفني.

وشاركت جرينجز في 96 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 1996 و2012 سجلت خلالها 64 هدفا، وتتصدر قائمة أبرز هدافات الدوري الألماني للكرة القدم للسيدات برصيد 314 هدفا، وقد سبق لها تدريب فريق إم.إس.في دويسبورج المنافس في مسابقة دوري الكرة النسائية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهرين

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهرين

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهرين

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

ديلي ميل: العرب وجهوا صدمة قوية لإدارة ترامب في قمتهم الأخيرة

تجدد أكبر خصومة ثأرية في الصعيد بسقوط الضحية الـ17 في اشتباكات بين عائلتين بقنا

تقرير الخبراء في "فساد الداخلية": الأموال المهدرة تم صرفها في عمليات تجميل واشتراكات تليفون

مميش يشهد توقيع استلام المرحلة الجديدة من منطقة تيدا الصينية

ads
الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

أوراق خلية الـ555.. كيف تساعد تركيا الإرهابيين فى السفر من مصر ثم العودة قانونيًا؟

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

الاتحاد الأوروبي يعاقب دينامو زغرب ودينامو كييف وتشيلسي

المصري يتدرب على فترتين استعدادًا للزمالك

الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا للاتحاد السكندري غدا

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

أوراق خلية الـ555.. كيف تساعد تركيا الإرهابيين فى السفر من مصر ثم العودة قانونيًا؟

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

الرئيس نيوز

ماذا قال جمال عبد الناصر عن "بوتفليقة" عام 1965؟

مطالبات بتحديد "الحد الأدنى" للأجور للعاملين في القطاع الخاص

التضخم إلى أين؟.. مخاوف من اصطدام زيادة الأجور بارتفاع الأسعار

الرئيس بوتفليقة يستقيل قبل نهاية أبريل الجاري

مسئول سابق بالنقل لـ"الرئيس نيوز": تطبيق الغرامات يعيد 80% من الإيرادات الضائعة

كشكول

رغم نفى الشائعة .. «تعليم بنى سويف» تنشر خبر كاذب عن امتحانات التابلت

وكيل المعلمين عن قانون التعليم قبل الجامعى:" منعرفش عنه حاجة"

تعليم البرلمان يعلن عن مفاجآة للأخصائيين الاجتماعيين

"حاضنات الأعمال في مجال تصميم الأثاث" ندوة بفنون تطبيقية حلوان

ندوة التثقيف القانونى والدستورى بكلية الآداب جامعة المنصورة

الأمصار

الهند وباكستان.. عودة القصف والقتال بين الدولتين الغاضبتين مجددا

برشلونة يساهم في تغيير حياة لاجئي سوريا بمباراة خيرية في لبنان

نقص الكهرباء والماء يشعلان التوتر والغضب في فنزويلا

بومبيو يأمل في عقد قمة جديدة بين ترامب وكيم

الرئاسة الجزائرية تعلن موعد استقالة بوتفليقة "وثيقة"

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

فيسبوك تفسر مشكلة المنشورات على صفحة "آخر الأخبار"

القمر الوردي وأحداث فلكية مثيرة يشهدها شهر إبريل

مباريات
الصحة

دراسة: إعادة استخدام الزيت من عوامل انتشار سرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎