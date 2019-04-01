غدًا.. عرض فيلم "رحالة" بنادي السينما

يعرض "نادي السينما"، غدا الثلاثاءً، الذي ينظمه المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، برئاسة الدكتورة هبة يوسف، والمراكز الأجنبية بمصر، فيلم "رحالة" للمخرج هاني إسكندر، داخل قاعة المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي.



ويدور فيلم "رحالة" حول قصة جراح عظام من العجمي، وكيف أدّى حبّه للبحر وفلـسفته ومبادئه الراسخة وحبّه للخشب إلى مفهوم مختلف للنجاح حيث يقـابل شخصيتين خلال رحلته يشاركانه نفـس العـمل ويسعيان معًا للوصـول للسـعادة، الحرية والتعـبير الذاتـي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة مع الجمهور يديرها الناقد السينمائي احمد نبوي.

