رئيس اتحاد الشركات الصناعية بألمانيا يتهم الحكومة بإنفاق الأموال بشكل خاطئ

حذر ديتر كمبف، رئيس اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا، من حدوث اضطرابات اقتصادية وربط هذا التحذير بانتقادات حادة وجهها إلى الحكومة الألمانية.



وقال كمبف اليوم في معرض هانوفر، أكبر معرض صناعي في العالم، إن الائتلاف الكبير " ينفق كل أموالنا بشكل خاطئ"، واتهم الحكومة بأخذ " مسارات منفردة خطيرة" ولاسيما فيما يتعلق بسياسة الطاقة والمناخ.



وأوضح كمبف أن " الهدف الخاص بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 95% بحلول 2050، وفقا لما ترغب فيه وزارة البيئة، لا يمكن القيام بأعبائه ببساطة من خلال المسار المنفرد".



ورأى كمبف أن على الحكومة الآن أن " تشغل محرك الاستثمارات" ليس في مجال حماية المناخ وحسب بل كذلك في مجال الرقمنة، وحذر من سحب سوداء في سماء الاقتصاد، وقال:" نحن في الاتحاد نتوقع للعام الحالي نموا بنسبة 1.5% فقط في صادرات البضائع والخدمات الألمانية".



وأضاف أنه في وضع كهذا يمكن لقطاع الصناعة الألمانية أن يكون سعيدا بالاستمرار عموما في الحفاظ على المستوى العالي للإنتاج الصناعي " ونتوقع تحقيق فائض ضئيل".



ويتخوف اتحاد الشركات الصناعية في ألمانيا من أنه في حال خروج بريطانيا بشكل غير منظم من الاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، من حدوث تراجع للاقتصاد الألماني بنسبة لا تقل عن 0.5% من إجمالي الناتج المحلي.



وتابع كمبف " علينا أن نعدل توقعاتنا لنمو الناتج المحلي والتي تشير حاليا إلى 1.2%، وعلينا أن نتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 0.7% فقط".



وطالب كمبف الاتحاد الأوروبي بتعزيز الصناعة من خلال استراتيجية مشتركة، ومعاودة زيادة الاهتمام بالصناعة أكثر من اهتمامه بخروج بريطانيا.



واختتم كلامه بالقول إن أوروبا فقدت أهمية اقتصادية ونفوذا سياسيا ويجب عليها بشكل ملح أن تعدل هذا الاتجاه.

