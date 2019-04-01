القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
12:15 ص

مرشح المعارضة لبلدية أنقرة: فوزى المحقق دفع أردوغان للجنون
05:35 م

بث مباشر مباراة مصر ونيجيريا مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا رابط مباراة مصر ونيجيريا
منوعات
الإثنين 01/أبريل/2019 - 07:36 م

الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

الدفاع المدني السعودي
dostor.org/2575514

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية تحذيرا للمواطنين من النظر إلى مجاري السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، تجنبا لخطر الإصابة بالدوار المؤدي للسقوط.

ونشر الدفاع المدني إنفوغرافيك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إنه "ينبغي الحذر عند هطول الأمطار من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وتجنب الاقتراب منها".

وأضاف أنه عادة ما تكون أطراف مجاري السيول قابلة للانهيار، وطالب المواطنين باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.

وتابعت مديرية الدفاع المدني، تحذيرها قائلة، إن "الأمطار الغزيرة وجريان المياه يؤديان إلى ميل في مكان أو انجراف الطريق، ما يتطلب الحذر أثناء قيادة المركبات، فضلا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم السيول المركبة وتحاصر السائق ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية".

وأفادت بأن السيول قد تغطي جسرا مجروفا أو طريقا مكسرا، ما يلزم الحذر والانتباه.

كما دعت إلى عدم ترك الأطفال يلعبون قرب مناطق السيول كونهم لا يدركون مدى الخطورة.

اقرأ أيضًا
منذ شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ أكثر من شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 4 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 5 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 5 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 6 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

ديلي ميل: العرب وجهوا صدمة قوية لإدارة ترامب في قمتهم الأخيرة

تجدد أكبر خصومة ثأرية في الصعيد بسقوط الضحية الـ17 في اشتباكات بين عائلتين بقنا

تقرير الخبراء في "فساد الداخلية": الأموال المهدرة تم صرفها في عمليات تجميل واشتراكات تليفون

مميش يشهد توقيع استلام المرحلة الجديدة من منطقة تيدا الصينية

ads
الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

أوراق خلية الـ555.. كيف تساعد تركيا الإرهابيين فى السفر من مصر ثم العودة قانونيًا؟

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

الاتحاد الأوروبي يعاقب دينامو زغرب ودينامو كييف وتشيلسي

المصري يتدرب على فترتين استعدادًا للزمالك

الأهلي يخوض مرانه الأخير استعدادا للاتحاد السكندري غدا

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

رسمياً.. تغيير ملعب مباراة الأهلي والاتحاد السكندري إلى استاد المكس

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

أوراق خلية الـ555.. كيف تساعد تركيا الإرهابيين فى السفر من مصر ثم العودة قانونيًا؟

مدبولي يعقد اجتماعًا لبحث إجراءات منح علاوات العاملين في الدولة

الرئيس نيوز

ماذا قال جمال عبد الناصر عن "بوتفليقة" عام 1965؟

مطالبات بتحديد "الحد الأدنى" للأجور للعاملين في القطاع الخاص

التضخم إلى أين؟.. مخاوف من اصطدام زيادة الأجور بارتفاع الأسعار

الرئيس بوتفليقة يستقيل قبل نهاية أبريل الجاري

مسئول سابق بالنقل لـ"الرئيس نيوز": تطبيق الغرامات يعيد 80% من الإيرادات الضائعة

كشكول

«عناني» منسقا عاما للأنشطة الطلابية بجامعة الزقازيق

رغم نفى الشائعة .. «تعليم بنى سويف» تنشر خبر كاذب عن امتحانات التابلت

وكيل المعلمين عن قانون التعليم قبل الجامعى:" منعرفش عنه حاجة"

تعليم البرلمان يعلن عن مفاجآة للأخصائيين الاجتماعيين

"حاضنات الأعمال في مجال تصميم الأثاث" ندوة بفنون تطبيقية حلوان

الأمصار

الهند وباكستان.. عودة القصف والقتال بين الدولتين الغاضبتين مجددا

برشلونة يساهم في تغيير حياة لاجئي سوريا بمباراة خيرية في لبنان

نقص الكهرباء والماء يشعلان التوتر والغضب في فنزويلا

بومبيو يأمل في عقد قمة جديدة بين ترامب وكيم

الرئاسة الجزائرية تعلن موعد استقالة بوتفليقة "وثيقة"

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

فيسبوك تفسر مشكلة المنشورات على صفحة "آخر الأخبار"

القمر الوردي وأحداث فلكية مثيرة يشهدها شهر إبريل

الصحة

دراسة: إعادة استخدام الزيت من عوامل انتشار سرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎