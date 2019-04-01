الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية تحذيرا للمواطنين من النظر إلى مجاري السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة، تجنبا لخطر الإصابة بالدوار المؤدي للسقوط.



ونشر الدفاع المدني إنفوغرافيك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قال فيه إنه "ينبغي الحذر عند هطول الأمطار من المجازفة بالجلوس في مجاري السيول أو عبورها، وتجنب الاقتراب منها".



وأضاف أنه عادة ما تكون أطراف مجاري السيول قابلة للانهيار، وطالب المواطنين باتباع المسارات والطرق المستخدمة قدر الإمكان.



وتابعت مديرية الدفاع المدني، تحذيرها قائلة، إن "الأمطار الغزيرة وجريان المياه يؤديان إلى ميل في مكان أو انجراف الطريق، ما يتطلب الحذر أثناء قيادة المركبات، فضلا عن عدم المجازفة بتجاوز مجاري السيول، فقد تداهم السيول المركبة وتحاصر السائق ويزداد تدفقها ومنسوبها بسرعة عالية".



وأفادت بأن السيول قد تغطي جسرا مجروفا أو طريقا مكسرا، ما يلزم الحذر والانتباه.



كما دعت إلى عدم ترك الأطفال يلعبون قرب مناطق السيول كونهم لا يدركون مدى الخطورة.