"مالي" تخطف من "اليمن" 5 أهداف في ملتقى "أسبوع الشعوب" بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، عددًا من المسابقات والمباريات الرياضية، ضمن أعمال اليوم الرياضي من ملتقى "أسبوع الشعوب"، الذي نظمته الجامعة بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق أعمال الملتقى، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي لشئون الأنشطة الطلابية، والدكتور جمال محمد على عميد كلية التربية الرياضية والمشرف على المهرجان الرياضي، إلى جانب نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات المختلف، ولفيف من الطلاب.



وصرح الدكتور شحاتة غريب بأن المنافسات الرياضية تضمنت مباراة كرة القدم بين فريقى الأساتذة الرواد ومنتخب الرواد الوافدين، والتى أسفرت عن فوز الرواد الوافدين على الأساتذة الرواد بهدفين مقابل هدف واحد من خلال ركلات الجزاء الترجيحية.



وتضمنت المنافسات مباراة أخرى بين فريقي مالي واليمن، والتي أسفرت عن فوز مالي بخماسية نظيفة على فريق اليمن بخماسية نظيفة.