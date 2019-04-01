وفاة المؤلف الإسباني رفائيل سانشيز فيرلوسيو

توفي المؤلف الإسباني البارز رفائيل سانشيز فيرلوسيو الحاصل على العديد من الجوائز الأدبية عن عمر يناهز 91 عاما، حسبما قالت عائلته اليوم الاثنين.



وذكرت العائلة إن الروائي والشاعر وكاتب المقالات والأعمدة في الصحف توفي في مدريد.



وكان سانشيز فيرلوسيو قد فاز بجائزة نادال عام 1955 عن روايته "الخراما" (النهر).



كما فاز بجائزة سيرفانتس لعام 2014، بالإضافة إلى جوائز أخرى عديدة.



وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على موقع تويتر، "لقد فقدنا أحد أفضل كتابنا، ولكن أيضا روحا حرة، علمنا بتفكيره النقدي وقدرته على طرح التساؤلات عن كل شيء".