جيانا فاروق تتصدر تصنيف لاعبات الكاراتيه لأقل من 61 كجم

واصلت البطلة المصرية جيانا فاروق صدارة تصنيف لاعبات الكاراتيه لوزن أقل من 61 كجم للشهر الثاني على التوالي، وفقا للترتيب الصادر اليوم الاثنين عن الاتحاد الدولي للعبة عن شهر إبريل، والذي يحدد المتأهلين لأوليمبياد طوكيو 2020.



وتأتي جيانا فاروق في المركز الأول برصيد 3375 نقطة، تليها الصينية شياويان ين في المركز الثاني برصيد 3285 نقطة، فالتركية ميرفي كوبان في المركز الثالث برصيد 2917 ونصف نقطة، ثم الصربية يوفانا بريكوفيتش رابعة برصيد 2572 ونصف نقطة حيث من المقرر تأهل الأربعة الأوائل.



ويتضمن مشوار التأهل للألعاب الأوليمبية عددا كبيرا من البطولات حيث بدأ رسميا في 2 يوليو 2018 وينتهي في 2 يونيو 2020. ومن المقرر أن تستضيف طوكيو هذه الألعاب في الفترة من 24 يوليو إلى 9 أغسطس العام المقبل.