العثور على متفجرات في مكتبين للضرائب بكورسيكا الفرنسية

عثر على عبوات ناسفة خارج مكتبين للضرائب بمدينة باستيا بشمال جزيرة كورسيكا الفرنسية اليوم.



وأفادت قناة "فرانس 3 " الرسمية وغيرها من وسائل الإعلام المحلية بأن مكتب ادعاء باريس، الذي يتناول قضايا الإرهاب عبر فرنسا، قال إنه يحقق في جرائم يشتبه أنها إرهابية وتفجيرية.



وأدان وزير الحسابات العامة جيرار دارمانان ما وصفه بـ"محاولة هجوم جبانة"، في تغريدة، مضيفا أن "مهاجمة مركز ضرائب هو مهاجمة الجمهورية".



ويأتي الحادث قبل ثلاثة أيام من زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى جزيرة كورسيكا، في الوقت الذي يختتم فيه مشاورات وطنية أطلقها ردا على حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.



وسلمت "جبهة التحرير الوطنية في كورسيكا" وهي الحركة الانفصالية المسلحة الرئيسية في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط، أسلحتها في 2014 بعد حملة استمرت لعقود.



وفاز القوميون المعتدلون بالانتخابات الإقليمية أواخر 2017، ولكن ماكرون قاوم مطالبهم من أجل الحصول على حكم ذاتي ودور أكبر للغة الكورسيكية، فيما تعهد بمزيد من الصلاحيات اللامركزية.