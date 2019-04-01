رئيس مخابرات الجزائر السابق ينفي التآمر مع فرنسا ضد جيش بلاده

نفى الفريق الجزائري المتقاعد محمد مدين، القائد السابق لجهاز الاستعلامات (المخابرات)، اليوم الاثنين، تخابره مع مسئول أمني فرنسي كبير، للتآمر على القوات المسلحة الجزائرية، مؤكدا أنها شائعات ومحاولة لإيذائه.



وقال مدين في بيان له اليوم، إنه منذ مغادرته منصبه لم يلتق أبدا مع مسئول أمني أجنبي أو حضور مثل هذه الاجتماعات، وذلك وفق قناة "النهار" الجزائرية.



وأضاف: "الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية".



وشدد المسئول الأمني السابق أنه لا يمكنه أبدا التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية، مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد.



وأفادت وسائل إعلام جزائرية في وقت سابق، أن الجنرال مدين اجتمع مع رجال مخابرات فرنسية، السبت الماضي في حضور الرئيس الجزائري الأسبق ليامين زروال؛ للإشراف على اجتماع كان يهدف إلى ضرب المؤسسة العسكرية.



وشغل مدين منصب رئيس المخابرات الجزائرية منذ نوفمبر 1990 إلى 13 سبتمبر 2015.