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رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 06:42 م

مصطفى محمد يُحرز سابع أسرع هدف في تاريخ الدوري

مصطفى محمد يُحرز
أ ش أ
dostor.org/2575462

سجل مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش، هدف التقدم لفريقه في الثانية 37 من عمر مباراة حرس الحدود، المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الـ27 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
ويعد هدف مهاجم الجيش المُعار من صفوف الزمالك، سابع أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري منذ موسم 1948-1949.
وكان هدف عبدالحميد حسن "ميدو"، بقميص إنبي، في شباك غزل المحلة، في موسم 2005-2006، الأسرع في تاريخ المسابقة، حيث سُجِل عقب 11 ثانية من انطلاق صافرة البداية.
ويأتي ثاني أسرع أهداف الدوري المصري عبر تاريخه، من نصيب حسام باولو، حيث سجله مهاجم سموحة في شباك المصري، عقب 12 ثانية من انطلاق مباراة الفريقين في موسم 2015-2016.
وفي المركز الثالث، جاء هدف أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، في شباك السويس، موسم 1990-1991، بعد 14 ثانية.
فيما كان رابع أسرع هدف من نصيب أحمد رؤوف، بقميص دجلة، بعد 18 ثانية من انطلاق مباراة فريقه أمام المقاولون العرب في موسم 2017-2018.
ودخل قائمة الأهداف الخمسة الأسرع بتاريخ الدوري المصري، محمود كهربا بافتتاح خماسية الزمالك في شباك الاتحاد السكندري، بالجولة الثانية للمسابقة في موسمها الجاري، بعد 26 ثانية فقط.
وتمكن حسام عاشور، متوسط ميدان الأهلي، من تسجيل هدف التقدم لفريقه في شباك طلائع الجيش عقب 35 ثانية من انطلاق مباراة الفريقين في موسم 2009-2010.
وحفر مصطفى محمد، مهاجم طلائع الجيش، المعار من صفوف الزمالك، اسمه ضمن قائمة الأهداف الأسرع في تاريخ المسابقة، بهز شباك الحرس بعد 37 ثانية فقط من انطلاق مباراة الفريقين اليوم.

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