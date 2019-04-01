رئيس المخابرات الجزائرية السابق ينفي لقاءه شقيق بوتفليقة

نفى رئيس المخابرات الجزائرية السابق، الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، اليوم، التقارير المتداولة حول لقائه شقيق الرئيس الجزائري، سعيد بوتفليقة وشخصيات أخرى.



وقال الفريق توفيق في رسالة وجهها للرأي العام: "لم ألتق إطلاقا بالشخصيات الأمنية التي تم ذكرها منذ إحالتي على التقاعد ومغادرتي لمنصبي".



وأضاف: "أنا ملتزم بمبادئي المدافعة عن الوطن ومحاربة كل أشكال التدخل الخارجي سواء السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية للبلاد، ومهما كانت الظروف المحيطة بالوطن فإنني لن أتوانى في الدفاع عن بلادي، وتلك قواعد احترمتها في كل أفعالي وسلوكياتي".



وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة؛ للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة 82عاما ورحيل رموز نظامه.