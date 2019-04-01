لاسارتي يطمئن على لاعبي الأهلي الغائبين عن معسكر الإسكندرية

اطمأن الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سير تدريبات اللاعبين الغائبين عن معسكر الفريق المقام حاليا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري غدا الثلاثاء ضمن الجولة 27 من الدوري الممتاز.

ويقود حسين عبد الدايم مساعد مخطط الأحمال البدنية، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، تدريبات اللاعبين الغائبين عن المعسكر، والتي يشارك فيها اللاعبون وليد سليمان وحمدي فتحي ومحمد نجيب وإسلام محارب وأحمد علاء وأحمد حمودي وشريف إكرامي وعمرو جمال وأحمد الشيخ وهشام محمد.

ويتواصل الجهاز الفني للأهلي مع الثنائي عبد الدايم وعبد العزيز؛ من أجل متابعة كل ما يتعلق باللاعبين المتواجدين في القاهرة والذين يخوضون تدريباتهم علي ملعب التتش بالجزيرة.