ندوة بالإسكندرية توصي بالاهتمام بالتعليم الفني باعتباره قاطرة للتنمية

قال مدير مركز إعلام غرب الإسكندرية مجدي الغريب إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية ومن خلاله يتحقق التقدم الاقتصادي ويساهم في الحد من البطالة بين الشباب.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز إعلام غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، بعنوان "تطوير التعليم الفني والتنمية المستدامة"، وحضرها أساتذة ومديرو التعليم الفني بالمحافظة ورجال الإعلام.

وأضاف الغريب أن التعليم الثانوي الفني من أهم محاور استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 لدوره المحوري في التنمية الاقتصادية، موضحا أن التعليم الصناعي والزراعي يعدان من أهم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تضم مجالي الإنتاج والاستثمار في راس المال البشري.

من جهته، أكد أشرف الجبالي مدير مكتب الأهرام المسائي بالإسكندرية، أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد وتوفير العمالة المدربة وتعلم المهارات الإنتاجية في مجالات الصناعة والتجارة والزراعة بهدف إحداث تنمية شاملة، وأن الإرادة السياسية موجهة للتعليم الفني ولهذا يجب حشد طاقات المجتمع لجعل التعليم الفني استثمارا قوميا منتجا وركيزة للعمل الحر والمشروعات الصغيرة.

وقال إن خطة تطوير التعليم الفني تعتمد على تحليل احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والعمل على تطوير المناهج والتركيز على الجانب العملي أكثر من النظري والاهتمام بالطالب وإكسابه المهارات الحياتية والفنية والقدرة على التكيف مع التطورات التقنية والتكنولوجية.

وطالب بضرورة إمداد المدارس بالتجهيزات اللازمة والتركيز على التدريب العملي للطلاب وضرورة تغيير نظرة الإعلام والمجتمع للتعليم الفني؛ لأن التعليم الفني يعد قضية أمن قومي.