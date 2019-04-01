القبض على طالب يدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص بالمعصرة

ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القبض على طالب لإدارته شركة لإلحاق العمالة بالخارج بدون ترخيص والتحصل على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تسفيرهم إلى دول الخليج، وتم إخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.



تلقى العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة، بلاغا بورود محضر محرر بمعرفة مباحث الأموال العامة بالقاهرة يتضمن ضبط "هيبة م. ه" 19 عاما حاصل على الثانوية لقيامه بإدارة شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص بمنطقة حدائق حلوان أمام قسم المعصرة والتحصل على مبالغ مالية من الشباب راغبي السفر بزعم تدبير فرص عمل لهم.



وضبط بحوزته عدد من استثمارات العمل وبعض جوازات سفر، جهاز كمبيوتر، ودفاتر مدون بها أسماء راغبي السفر، وهواتف محمولة عليها صور بطاقات وجوازات سفر، طلبات توظيف مزيلة بتوقيع راغبي السفر، وكروت دعاية للشركة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة.