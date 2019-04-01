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الإثنين 01/أبريل/2019 - 06:40 م

مذكرة تفاهم بين مصر والصين لإنشاء ورشة لوبان للتعليم الفني

مذكرة تفاهم بين مصر
أ ش أ
dostor.org/2575453

قعت مصر والصين، اليوم، مذكرة تفاهم للبدء في إنشاء ورشة لوبان للتعليم الفني، بمدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، بالتعاون مع كلية تيانجين الفنية للصناعات الخفيفة، وكلية تيانجين الفنية للنقل.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، وعن الجانب الصيني جينج هونج يانج مدير مفوضية التعليم بتيانجين، وذلك على هامش اجتماع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مع شين زيمن رئيس لجنة التعليم في مقاطعة تيانجين الصينية، بحضور هونج يانج مدير مفوضية التعليم بتيانجين، وعدد من أساتذة وخبراء التعليم الفني والمهني بالمقاطعة الصينية.
وقرر الجانب الصيني إنشاء مقرين لـ"ورشة لوبان" في مصر، أحدهما في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، والآخر في جامعة عين شمس، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها الجانب الصيني إنشاء مقرين لورشة لوبان في دولة واحدة؛ مما يدل على المكانة العالية التي تتمتع بها مصر لدى الجانب الصيني.
وتم خلال اللقاء بحث آليات إنشاء ما يسمى بـ"ورشة لوبان" وهي عبارة عن مركز تعليم فني صيني متطور على غرار الموجود في تيانجين، وذلك بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر وجامعة عين شمس.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور طارق شوقي عن سعادته بزيارة الوفد الصيني، للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر والتي حازت على إعجابهم.
وقال الدكتور شوقي: "إننا مهتمون حاليا بالعمل على تحويل مسار نظام التعليم إلى نظام حديث يعتمد على التكنولوجيا في التدريس والتقويم والذي بدأ تطبيقه في المدارس المصرية منذ سبتمبر 2018، ونعمل حاليًا على تطبيقه بمدارس التعليم الفني لتحويله إلى نظام تكنولوجي متطور له القدرة على المنافسة على المستوى العالمي"، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع الصين والتنسيق بين البلدين في مجال التعليم من خلال تبادل الخبرات وتطوير التعليم الفني والمهني.
واستعرض وزير التربية والتعليم مع الوفد الصيني مسودة الاتفاقية التفصيلية، والتي من المتوقع أن يتم توقيعها قريبا، كما تم مناقشة التخصصات الفنية التي سيتم إنشاؤها في مدرسة تكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، بحيث تخدم برامج التنمية الاقتصادية الطموحة في مصر، وتعمل على تحسين مهارات الطلاب المصريين، ورفع نسبة التوظيف بين الخريجين، ورفع تنافسيتهم في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وزار الوفد الصيني على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، مقر المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر، وهى المدرسة التي رشحتها الوزارة لتكون مقرًا لورشة لوبان، حيث قام الوفد بتفقد الورش والمعامل والتخصصات الكائنة بالمدرسة، كما قدم طلاب المدرسة عروضا لمشروعات التخرج التي يجرونها، وأبدى الوفد الصيني إعجابه بإمكانيات المدرسة، وحماس الطلاب، ومستواهم العلمي، وقدرتهم على توليد أفكار مبتكرة لمشروعات التخرج.
جدير بالذكر أن إطلاق اسم "لوبان" على هذه الورش يرجع إلى اسم المخترع الصيني "لوبان" الذي عاش قبل 2500 عام، ويعتبر لوبان أبا العمارة الصينية لاشتهاره باختراع العديد من العدد والآلات اللازمة لبناء المنازل والمنشآت وتصنيع الأخشاب، وأصبح يمثل نموذجًا يحتذى به للعمالة الفنية والمهنية في الصين.
ويعد إنشاء "ورش لوبان" الصينية في العديد من دول العالم إحدى آليات الانتشار الدولي للتقنيات الصينية في مجال التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ويرتبط إنشاء هذه الورش بمبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني في الآونة الأخيرة، حيث اقترحت وأنشأت مفوضية التعليم في مقاطعة تيانجين خلال السنوات الخمس الأخيرة عدد من "ورش لوبان" في الدول الآسيوية والأوروبية التالية: تايلاند والهند وإندونيسيا وباكستان والمملكة المتحدة والبرتغال.

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