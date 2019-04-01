"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا لتأييد التعديلات الدستورية في الغربية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، فى محافظة الغربية، اليوم، الاثنين، مؤتمرا عماليا مع عمال شركة أنابيب البترول بطنطا، لتأييد التعديلات الدستورية وشرح أثرها الإيجابي في عملية التطوير الاقتصادي والاستقرار للبلاد.



جاء ذلك بحضور اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني، والمهندس عبد المنعم حافظ رئيس مجلس إدارة الدكتور شركة أنابيب البترول والدكتور أحمد حماد أمين مساعد المحافظة وخالد عصام أمين عمال المحافظة والدكتور عبد الرازق الكومي، أمين التدريب والتثقيف بالحزب، والدكتور أحمد الزيني أمين إعلام المحافظة وعبد المنعم العليمي واللواء سعيد طعيمه، أعضاء مجلس النواب.



وتضمن المؤتمر الحديث عن الأبعاد الأمنية للتعديلات الدستورية والحرب على الإرهاب، ونهوض اقتصاد الدولة وأثرها الإيجابي على العاملين ومردودها على عملية التطوير وتحسين فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بعموم البلاد.



وحث الحضور العاملين على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى من شأنها العمل على استمرار الاستقرار وأعمال التنمية.