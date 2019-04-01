ارتفاع درجة حرارة السويد أكثر من ضعف متوسط درجة الحرارة العالمية

كشف تقرير جديد صادر عن وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية أن متوسط ​​درجة الحرارة في البلاد ارتفع بأكثر من ضعف متوسط ​​درجة الحرارة العالمية.



وذكرت صحيفة (ذا لوكال) في نسختها الأوروبية أنه في الفترة ما بين عامي 1991 و2018 ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة في السويد بمقدار 1.7 درجة مئوية، مقارنة بمتوسط ​​درجات الحرارة في أوقات ما قبل الثورة الصناعية.



وقالت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية السويدية إن بيانات الفترة من 1861-1890 تظهر ارتفاعا في متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بمقدار 0.73 درجة مئوية فقط.