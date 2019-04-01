ضبط 12 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 12 قضية في مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية ضبط خلالها 2.870 طن سكر و2061 عبوة زيت طعام.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.