بوتين يشدد العقوبات على العصابات الإجرامية في بلاده

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونا يشدد بشكل صارم المسئولية الجنائية على زعماء العصابات والمجموعات الإجرامية في روسيا.



وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن القانون ستتم فيه معاقبة المدانين بتهمة إنشاء أو قيادة عصابة إجرامية بالسجن لمدة تتراوح ما بين 12 و20 عامًا وغرامة تصل إلى 5 ملايين روبل (حوالي 75 ألف دولار).



ويعاقب القانون المشاركين في اجتماعات هذه المجموعات الإجرامية بالسجن لمدة تتراوح بين 12 و20 عامًا وغرامة تصل إلى مليون روبل (نحو 15 ألف دولار).