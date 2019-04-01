"مستقبل وطن" ينظم مؤتمرًا عماليًا بطنطا لتأييد التعديلات الدستورية

نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الغربية، اليوم، الاثنين، مؤتمرا عماليا مع عمال شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، لتأييد التعديلات الدستورية وشرح أثرها الإيجابي في عملية التطوير الاقتصادي والاستقرار للبلاد.



جاء ذلك بحضور، عبد الفتاح الفتاح ابراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، وخالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بطنطا، وقيادات العمل النقابي والسياسي والحزبي بالمحافظة، والدكتور احمد الزينى أمين اعلام مستقبل وطن بالغربية، وخالد عصام، أمين عمال مستقبل وطن بالغربية.



وقالت أمانة الحزب بمحافظة الغربية، إن المؤتمر تضمن شرح التعديلات الدستورية وأثرها الإيجابي على العاملين ومردودها على عملية التطوير وتحديث الشركات وإعادة المسار الاقتصادي وتحسين فرص العمل ودفع عجلة الإنتاج والتنمية بعموم البلاد.



وأكدت أمانة الحزب، على أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى من شأنها العمل استمرار الاستقرار وأعمال التنمية.