ضبط مخزن أدوية غير مرخص في حملة بالإسكندرية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط مخزن "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه يحتوى على (1697 صنف من الأدوية أجنبية الصنع ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا أدوية مدرجة بجدول المخدرات ومستلزمات ومستحضرات تجميل ومكملات غذائية محهولة المصدر بإجمالى عدد 169700 عبوة وقرص من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.