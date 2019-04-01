زلزال بقوة 2ر5 ريختر يضرب غرب إيران

أعلن مركز الزلازل الإيراني، اليوم الإثنين، أن زلزالا بلغت قوته 2ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب غرب البلاد على الحدود مع العراق.



وأعلن المركز - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن الزلزال ضرب مقاطعة كرمنشاه الواقعة على بعد 690 كيلو متر من العاصمة طهران، فيما لم ترد تقارير فورية تفيد وقوع أضرار مادية أو بشرية.



من جانبه، أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على بعد 31 كيلو متر من مدينة مندلي العراقية على عمق عشرة كيلو متر، فيما ضربت هزتين ارتداديتين في أقل من ساعة بقوة 9ر4 و4ر4 درجة على مقياس ريختر.

