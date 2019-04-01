ثروات مليارديرات روسيا تزداد بأكثر من 20 مليار دولار منذ بداية العام

ذكر مؤشر أصحاب المليارات الذي تعتمده وكالة (بلومبرج) الأمريكية، أن إجمالي ثروة أغنى المواطنين الروس ازدادت خلال الربع الأول من عام 2019 بـ20.536 مليار دولار.



وذكرت وكالة أنباء (نوفوستي) اليوم الاثنين، أن ثروة فلاديمير بوتانين أحد مالكي شركة (نورنيكل) ازدادت بـ1.36 مليار دولار، لتبلغ 21 مليارا، ليبقى في المرتبة الأولى في المؤشر بين أصحاب المليارات الروس.



واحتل فلاديمير ليسين من شركة (نوفوليبتسك ستيل) المركز الثاني، حيث ازدادت ثروته منذ بداية العام الجاري بـ2.44 مليار دولار لتبلغ 20.3 مليار، وهو بذلك يتفوق على ليونيد ميخيلسون أحد مالكي شركة (نوفاتك) الذي ازدادت ثروته بـ575 مليون دولار فقط لتبلغ 20 مليارا.