ضبط 247 مخالفة مخابز في حملات مكبرة بالمحافظات
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (247) قضية فى مجال مخالفات المخابز.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.