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الإثنين 01/أبريل/2019 - 06:35 م

ندوة بمعهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية بعنوان "احمِ قلبك"

ندوة بمعهد البحوث
أ ش أ
dostor.org/2575437

نظم معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، ندوة بعنوان "احمِ قلبك" بهدف توعية المجتمع بالوقاية من أمراض القلب، والتي تعد السبب الأول للوفيات على مستوى العالم.
وتحدثت الدكتور أماني صديق مدرس أمراض القلب والأوعية الدموية بقسم الأمراض الباطنة بالمعهد عن أهم الأسباب المؤدية لأمراض القلب وكيفية الوقاية من تصلب الشرايين، وقصور الشرايين التاجية، والذبحة الصدرية وجلطات القلب، وأهمية الغذاء الصحي.
كما تناولت عوامل الخطورة المؤدية لأمراض القلب ومنها ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، التدخين، وارتفاع ضغط الدم، مرض السكري والسمنة.
وتناولت خلال الندوة الأساليب الوقائية أمراض القلب، منها: الإقلاع عن التدخين والسيطرة على المشكلات الصحية الأخرى مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول وداء السكري وممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل في معظم أيام الأسبوع واتباع نظام غذائي صحي منخفض الأملاح والدهون المشبعة والحفاظ علي وزن صحي.

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