"فيريرو" الإيطالية للأغذية تشتري قطاعات من منافستها الأمريكية "كيلوج"

أعلنت شركة الأغذية والحلويات الإيطالية "فيريرو" التي تنتج شيكولاته "نيوتلا"، اليوم، شراء قطاعات البسكويت والمقرمشات بطعم الفواكه والأيس كريم من شركة "كيلوج" الأمريكية مقابل 1.3 مليار دولار.



وتشمل الصفقة بسكويت "كيلبرز" و"فاموس أموس" و"مازرز" و"موراي" و"ليتل براوني بيكرز" إلى جانب مقرمشات الفواكه "ستريتش أيلاند" وأيس كريم "كيلبرز"، بحسب بيان الشركة الإيطالية.



كما تشمل الصفقة استحواذ الشركة الإيطالية على ستة مصانع أغذية مملوكة لشركة "كيلوج" في ولايات واشنطن وجورجيا وكينتاكي وألينوي الأمريكية.



وقال "جيوفاني فيريرو" الرئيس التنفيذي للشركة الإيطالية إن الصفقة "خيار استراتيجي مثالي بالنسبة لفيريرو، مع استمرار تزايد وجودنا في والمنتجات التي نقدمها في سوق أمريكا الشمالية".

