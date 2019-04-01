الداخلية تضبط 11 قضية دقيق مدعم خلال 24 ساعة بالمحافظات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (11) قضية دقيق مدعم وأقماح ضبط خلالها (27.550 طن دقيق)، قبل بيعهم في السوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.