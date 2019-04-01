الإندبندنت: معظم ضباط لندن المتهمين باعتداءات الجنسية يهربون من المساءلة

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم، النقاب عن أن شرطة العاصمة البريطانية لندن تسمح لمئات الضباط المتهمين بالاعتداءات الجنسية بالإفلات من العقوبة.

وأوضحت إحصاءات حصلت عليها الصحيفة البريطانية وأوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم - أن من بين كل 18 ضابطا متهمين بالاعتداء الجنسي من ضباط شرطة العاصمة يخضع ضابط واحد لإجراء رسمي.

وتشير الإحصاءات التي تم الكشف عنها بموجب قانون حرية المعلومات في بريطانيا إلى أن ما بين مطلع عامين 2016 و2018 واجه 31 ضابطا فقط من أصل 562 ضابطا متهما بالاعتداء الجنسي إجراءات لاحقة، فيما قدم 33 آخرين استقالتهم وأُجبر ضابط واحدا للخضوع للتحقيق رسمي.