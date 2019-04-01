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الإثنين 01/أبريل/2019 - 06:34 م

بورصة دبي ترتفع لذروة 4 أشهر ومصر تصعد بدعم التجاري الدولي

بورصة دبي ترتفع لذروة
dostor.org/2575431

ارتفعت بورصة دبي اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدعومة جزئيا بمكاسب أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر مصرف في الإمارة، مع استعداد إحدى شركاته للإدراج في بورصة لندن، بينما صعدت بورصة مصر بدعم من البنك التجاري الدولي، أكبر مصارفها المدرجة.

وزاد مؤشر سوق دبي 2.4%، مع صعود سهم بنك الإمارات دبيالوطني 4.5% إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر.

وقالت نتورك انترناشيونال لحلول المدفوعات التابعة لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني إن الأسهم المعروضة في طرحها العام الأولي سيتم تسعيرها في نطاق 395-465 بنسا للسهم، بما يجعل قيمتها تتراوح بين 1.9 مليار و2.3 مليار جنيه استرليني (2.5-3 مليارات دولار).

وبنك الإمارات دبي الوطني هو المساهم الرئيسي في الشركة، حيث يملك فيها حصة تبلغ نحو 51%.

وارتفع سهم إعمار العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في الإمارة، أربعة في المئة، بينما قفز سهم سوق دبي المالي6% في تداول نشط.

ووقع سوق دبي المالي مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، يعمل الجانبان بموجبها على إنجاز الربط الإلكتروني بينهما، بحيث يتم تداول صكوك الادخار الصادرة عن الشركة من خلال آلية متطورة وفعالة يوفرها سوق دبي المالي عبر شركات الوساطة المعتمدة لديه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 5.3%.

وأغلق سهم السويدي إليكتريك مرتفعا 4.1%، وقالت الشركة إن تحالفا يضمها مع ميتسوبيشي-هيتاشي لنظم القوى فاز بعقد قيمته 550 مليون دولار من هيئة كهرباء ومياه الشارقة في دولة الإمارات
العربية المتحدة.

وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9%، مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة على التوالي، ليسجل أعلى مستوياته منذ أغسطس2015.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.9 %، بينما صعد سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، 1.8%.

وقفز سهم تشب العربية للتأمين التعاوني 4.4%، بعدماسجلت الشركة قفزة في صافي ربح العام بأكمله، وفي إجمالي أقساط التأمين.

وصعد أيضا سهم الصقر للتأمين التعاوني 0.9%، بعدما سجلت الشركة زيادة في صافي ربح العام بأكمله.

وزاد مؤشر بورصة قطر 0.5 %، مع صعود سهم البنك التجاري القطري 4.4%، مسجلا أعلى مستوياته في نحو ثلاثة أعوام ونصف العام، وفي 20 مارس، وافق مساهمو البنك على تخفيض القيمة
الاسمية للسهم إلى ريال واحد من عشرة ريالات من خلال تجزئة الأسهم.

وأصبحت قطر للوقود ومسيعيد للبتروكيماويات القابضة الآن مؤهلتين للانضمام إلى مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة في مايو، حيث من المتوقع أن ينتج عن ذلك تدفقات من الصناديق الخاملةعلى أسهم الشركتين بواقع 240 مليونا و230 مليون دولار على الترتيب،بحسب أرقام كابيتال.
وارتفع سهم مسيعيد 1.4%، بينما أغلق سهم قطر للوقود مستقرا.

وهبط المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4%، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في دولة الإمارات، 0.5 %، بينما انخفض سهم بنك أبوظبي التجاري 0.8 % متراجعا للجلسة الثالثة
بعد تداوله يوم الخميس بدون الحق في توزيعات الأرباح.

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