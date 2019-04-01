شرطة التموين تضبط 4 قضايا مواد بترولية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين، حملاتها المكبرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها على 144850 لتر "سولار - بنزين" قبل بيعها في السوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الجهود فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة.