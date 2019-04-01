صناع مسلسل "حكايتي" يستعينون بمصمم الملابس محمود غالي

استعان صُناع المسلسل الدرامي "حكايتي" بمصمم الأزياء الشهير محمود غالي، للتعاون معه في الأزياء الخاصة لياسمين صبري والفنانة وفاء عامر والتي يظهرن بها خلال أحداث العمل، ولعل من بينها فستان زفاف ياسمين على النجم أحمد صلاح حسني.



"حكايتى" من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة "سينرجى"، يشارك فى بطولته كل من الفنانة ياسمين صبرى، ووفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر، ومصطفى درويش، وسارة نخلة وهبة عبد الحكيم.