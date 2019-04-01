القبض على المتهمين بتعذيب طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة بالمرج

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على المتهمين، بتعذيب طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة، بمنطقة المرج.



تلقى المقدم أحمد طارق، رئيس قسم شرطة المرج، بلاغا من "ع. م" يفيد باختفاء نجلة مروان، من ذوى الاحتياجات الخاصة، والعثور عليه مقيد وعلى جسده أثار تعذيب.



وقال الأب فى بلاغه: إنه اصطحب نجله لصلاة الجمعة بالمسجد وفجأة اختفى، وبعد يوم من البحث عنه اتصل به أحد من الجيران وأخبره بأن نجله عثر عليه مقيد وعلى جسده أثار ضرب وتعذيب بأماكن حساسة، ولأن نجله لا يستطيع التحدث لم يعلم منه عما حدث له.



وبعمل التحريات دلت على قيام 3 سائقن بضربه اعتقادًا منهم بمحاولته سرقة محتويات إحدى السيارات.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.