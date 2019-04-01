اتحاد الكرة: مباراة الاتحاد والأهلي غدًا في استاد برج العرب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الاتحاد السكندري مع الأهلي ضمن الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز في موعدها غدًا الثلاثاء، باستاد برج العرب، كما كان محددًا من قبل، بعد رفض الجهات الأمنية نقل المباراة إلى استاد حرس الحدود بالمكس.



وكان نادي الاتحاد السكندري، تمسك بإقامة المباراة بحضور الجمهور بعد أن تم بيع حصته من تذاكر المباراة وإرسال الدعوات المخصصة للنادي الأهلي.



في الوقت نفسه، يواصل المسئولون باستاد برج العرب، تجهيز الملعب حتى يكون جاهزًا لمباراة الغد، على أن يتم نقل جميع مباريات الدوري بعدها إلى استاد المكس دون جمهور لمواصلة تجهيز ملعب برج العرب لمباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين، حال موافقة الاتحاد الإفريقي، على إقامتهما ببرج العرب يومي 13 و14 أبريل الحالي، وحال رفضه ستقام المباراتان باستاد السويس.