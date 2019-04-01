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الإثنين 01/أبريل/2019 - 05:28 م

12 أبريل.. عمرو دياب يحيي حفله الثالث بالسعودية

عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
dostor.org/2575363

يستعد المطرب عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم، يوم 12 أبريل الجاري، داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر هذا الحفل الثالث لـ"الهضبة" في السعودية، حيث أحيا حفله الأول في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكان الحفل الثاني يوم 22 من شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدم "الهضبة" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومنها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها.

12 أبريل.. عمرو دياب يحيي حفله الثالث بالسعودية
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