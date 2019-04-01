مدرب يوفنتوس يشك في لحاق رونالدو بمواجهة أياكس في دوري الأبطال

كشف ماسيمليانو اليجرى المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن عدم تفاؤله من إمكانية لحاق البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم الفريق بمواجهة أياكس الهولندي، فى إطار ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري الأبطال لكرة القدم منتصف الأسبوع المقبل.



وقال أليجري، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كالياري: "كريستيانو يعمل على العودة من الإصابة، نتمنى أن يكون جاهزًا لمواجهة أياكس، لكن هذا سيكون أمرًا صعبًا".



وأضاف "دوجلاس كوستا في حالة جيدة ومن المقرر أن يكون متاحا، سامي خضيرة تدرب بالأمس ومن الممكن أن يعود أمام ميلان، أما كوادرادو فهو يقوم بعمل جيد، إنها مسألة وقت فقط حتى يعود إلى المجموعة، سأرى حالة ديبالا اليوم، بينما ماندزوكيتش عانى قليلًا من الإنفلونزا".



وتابع"تعرض الحارس ماتيا بيرين لضربة في الكتف لذلك لن يكون مستعدا لمواجهة كالياري، لكني أتمنى تواجده ضد أياكس، سبينازولا أيضًا لديه مشاكل في الركبة وهو خارج الفريق حتى هذه اللحظة، بينما عاد بارزالي إلى التدريبات".